Автор песни ‘I Love Rock ‘n’ Roll’ Алан Меррилл умер в Нью-Йорке от коронавируса

Американский музыкант Алан Меррилл, написавший песню 'I Love Rock 'n' Roll', умер в Нью-Йорке в возрасте 69 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает в Facebook его дочь Лора Меррилл.

«Коронавирус унес жизнь моего отца», – написала Лора Меррилл. По ее словам, две недели назад Алан Меррилл дал свой последний концерт. Тогда у него уже появились симптомы коронавируса.

Меррилл в соавторстве с Джейком Хукером написал песню I Love Rock 'n' Roll в 1975 году, когда он выступал в составе британской рок-группы Arrows. Композиция стала хитом в 1981 году в исполнении Джоан Джетт и группы Blackhearts.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США насчитывается более 143 тыс. подтвержденных случаев коронавируса. По этому показателю Соединенные Штаты опережают все остальные страны. От осложнений, вызванных инфекцией, там умерли более 2,5 тыс. человек.