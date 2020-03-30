Я пожалею: полуголая Асмус неприлично раздвинула ноги на камеру назло скучному в постели Харламову (ФОТО)

Кристина Асмус остригла свои длинные волосы в прямом эфире, немало ошарашила поклонников, и раскрыла предпочтения своего мужа в постели.

Накануне актриса Кристина Асмус шокировала своих фанатов, приняв участие в довольно откровенной фотосессии, во время которой остригла свои волосы.

При этом Кристина пообещал, что в скором времени выйдет ее интервью для журнала People Talk, где она ответила на самые разные вопросы, в том числе о ролевых играх с Гариком Харламовым и гонорарах.

Однако видимо лишь немногие поверили, что Асмус действительно подстригла удлиненное каре. Посему бжжрхча актриса в своем Сторис показала наглядное видео, что называется, как это было.

"Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь ))))) Пока салоны красоты на карантине, я постриглась в объективе гениального"", — сообщила Кристина фолловерам.

READ В порт базирования: «Морской старт» прибыл из США в Россию

Также она сообщила, что часть интервью уже доступна, а вот видеоверсия выйдет чуть позже. В нем она кстати рассказала, что впервые познакомилась со своим супругом на фестивале «Большая разница» в Одессе.

"Подумала, что я где-то его видела", — говорит Асмус.

Также актриса поделилась, что просто ненавидит подарки в виде цепочек со всякими сердечками. А вот ее супруг как раз именно их ей и подарил дважды по случаю 8 марта, поскольку каждый раз просто забывал об этом факте.

Асмус также призналась, что не всегда выглядела на красной дорожке шикарно и изящно, были в ее жизни на заре карьеры и провалы. На вопрос журналиста, готова ли она на еще один откровенный фильм в карьере после "Текста", Асмус и вовсе не считает киноленту таковой, охарактеризовав ее лишь как довольно эмоциональной.

READ Михаил Крутихин прокомментировал ситуацию на рынке нефти

"А «Текст» разве откровенный фильм? Эмоционально – да. Если материал хороший, я буду доверять режиссёру и постельная сцена в нём мотивирована, то да", — говорит Кристина.

Отметим, что видимо снимки, по ее мнению, тоже являются довольно эмоциональным, но никак не откровенными.

"Тут по плану должна была быть подпись «Я знаю, что я пожалею» Но ее не будет!! Мне чертовски нравится!! Вам, конечно же нет, поэтому даже не спрашиваю ", — подписала снимок Асмус, представ в черном плаще и раздвинув ноги на камеру.

Тем временем в интервью она также рассказала, что ради Гарика как-то приобрела в магазине для взрослых костюм медсестры, но так и не применила его по назначению, потому что больше всего нравится своему супругу в пижаме без макияжа и с дулькой на голове. Из чего многие подписчики актрисы предположили, что образ женщины-вамп в кожаном плаще, в котором Кристина предстала на снимке, едва ли оценит муж-консерватор.

READ Александра Черно оправдалась за постоянное «лежание на животе» во время беременности

В свою очередь фолловеры остались в восторге от снимка Кристины, хотя сама она ожидала привычный хейт и критику.

"Охрененная", "Сразу тоже захотелось подстричься", "Бомба ты и всё!", "Мне очень нравится иногда нужно экспериментировать", "Зря не спрашиваете, очень красиво", "Так гораздо круче", "Oh my God", "Кристина, вы космос", "Крис, шикарно", "Тебе очень идёт стрижка", — пишут пользователи Сети.

Как ранее писал Topnews, Кристина Асмус взбесила Сеть, снявшись в роли девушки из секс-видеочата.