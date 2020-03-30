Белый дом рассказал о договоренности Путина и Трампа тесно сотрудничать по COVID-19

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…
Kevin Lamarque/Reuters
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о тесном сотрудничестве в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Главы государств также решили проводить тесное сотрудничество в рамках саммита G20.
Кроме того, Трамп и Путин указали на важность поддержания мировой экономики, ее оживление и поддержку стабильности на энергетическом рынке.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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