Меркель сдала третий тест на коронавирус

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время обращения к нации в Берлине, 18 марта 2020 года
Steffen Kugler/Bundesregierung/Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала третий тест на определение нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство DPA.
Как заявил источник правительства Германии, третий тест также показал отрицательный результат.
«Канцлер Ангела Меркель может чувствовать себя все более спокойно», — добавил источник.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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