Рынска показала новорожденную дочь от умершего Игоря Малашенко

Известный светский обозреватель Божена Рынска впервые показала подписчикам ребенка от погибшего бывшего гендиректора телеканала НТВ Игоря Малашенко. Новость появилась на ее на личной странице «Инстаграма». Девочка по имени Евгения родилась на свет 5 марта от суррогатной матери.

«Вот это моя первая встреча с дочерью. Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку „Чингисхайм“ — нос еврейский, глаза монгольские. На второй день девушка наша стала копией Игоря» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — рассказала знаменитость.

«Смотрела она сразу очень осмысленно, изучала нас. Сейчас, почти в месяц — последние две фотографии — она смотрит, как абсолютно разумное создание. И также и ведет себя. Мне сказали, что нынешние дети уже рождаются осмысленными. Это раньше приносили грушу из компота. А сейчас приносят готовых человечков», — пишет ведущая, отметив, что сын брата ее прабабушки Петра Андреевича Евгений в младенчестве был не сильно приятной наружности, но прошли годы и «дядя Женя вырос в такого же красавца, как и отец, только шатенистого».

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