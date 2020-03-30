25 крайне необычных и интересных вещей со всего мира для удовлетворения вашей любознательности

Это только человек такое существо, которое может отправиться пешочком через пустыню или на плотике через океан просто из любопытства – а что там, с другой стороны? И его не так страшат невзгоды, как перспектива так и не узнать, не получить ответ на вопрос. Нередко так бывало, что истина открывалась, но информацию не успевали передать людям, по разным причинам. Сегодня, спасибо технологиям, все иначе. И мы можем сразу поделиться с вами самым интересным из найденного недавно.

Оказалось, что пятна вокруг глаз не навсегда. Они сами исчезли, пусть и потребовалось 10 лет.

Настоящая жемчужина, найденная в устрице в обеде. Нетоварная, но настоящая!

Специальная табличка, текст которой нужно читать в отражении на воде

Стандартная заготовка для всех пластиковых бутылок – вот вы знали, что их делают из таких крох?

Сложная инсталляция в магазине в Киото, где витрина изображает этот же магазин, с микро-инсталляцией, в которой показана она же и так далее

Это не дорожники-вредители, а проделки шторма. Покрытие крепкое, но плохо закреплено, вот ветер его и повернул.

С первого взгляда и не увидишь продолжение рисунка

На самом деле это картофель такой – батат! Но все видят какого-то тюленя.

Когда скука на карантине одолевает вовсю: китаец взял смесь из пакетика с кофе и разделил по крупинкам на составляющие

Ей 103 года и она успешно переболела коронавирусом. Надпись в руках подтверждает это.

Правый верхний угол кажется пустым, потому что художник идеально подобрал краску в цвет неба

Дмитрий Христенко, украинский художник, делает вот такие блестящие модели из деталей часов

Антигравитационная скамейка – она действительно не падает!

У кошки Венеры два набора генов и две половинки мордочки

Сильный ветер накрутил на заснеженном поле занятные рулончики

Вода в каналах Венеции стал идеально чистой после начала карантина

Идеальная полировка машины – приглядитесь-ка!

Настоящая пустыня и настоящий оазис в ней!

Открывашка на банке служит заготовкой для рыболовного ключа

Французская художница Аманда Жюльен придумала необычный шарфик и чехол для него

Старая бочка стала новой раковиной – вот на что способна комбинация светлой головы и прямых рук!

Четыре фото вида из одного окна, на которых показаны четыре времени года

Гора так ярко сверкает в лучах заката, что издали похожа на взрыв

Чтобы не скучать, в противоатомных бункерах прошлых лет делали интерьер «как дома»

Астронавт Чарли Дьюк оставил фото своей семьи на поверхности Луны