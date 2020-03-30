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Umit Bektas/Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал зарплату за семь месяцев на борьбу с коронавирусом в стране, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление главы государства на пресс-конференции.
Эрдоган объявил о запуске благотворительной кампании на помощь пострадавшим из-за пандемии коронавируса. По словам турецкого президента, министры страны также пожертвовали средства на кампанию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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