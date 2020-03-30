Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

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Андрей Стенин/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с указом, с 1 апреля по 15 июля 2020 года должен быть осуществлен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. Число призывников составит 135 тыс. человек.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за пандемии коронавируса нового типа.
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