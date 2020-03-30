Врач рассказал, как предупредить воспаление, которое может провоцировать болезни сердца, рак и артит

Содержание:
- Болезнь Альцгеймера
- Онкологические заболевания
- Артрит
- Болезни сердца
Хроническое воспаление — причина большинства заболеваний, которые в обществе считаются самыми страшными.
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Четыре всадника медицинского апокалипсиса – ишемическая болезнь сердца, артрит, рак и болезнь Альцгеймера – «ездят» на одной и той же «лошади». Так образно описывает воспаление доктор Тасним Бхатия.
Оно в разы быстрее, нежели любой другой биомаркер, стимулирует процесс старения. Но хорошая новость в том, что каждый человек может защитить себя от четырех названных выше заболеваний по максимуму, воспользовавшись советами Бхатии.
Болезнь Альцгеймера
Воспаление может наблюдаться в мозге людей, склонных к болезни Альцгеймера, еще за двадцать лет до появления видимых симптомов. А это значит, что надо думать о защите своего мозга еще с юных лет. Помощниками станут жирные продукты. Особенно полезен дикий лосось. В нем много жирных кислот омега-3.
Для защиты мозга от старческой деменции необходимо время от времени принимать витаминные комплексы. Мозг нуждается в таких витаминах, как А, С, Е и К.
Онкологические заболевания
Недостаток витамина D связан со многими заболеваниями, в том числе с раком. Поэтому важно весной получать витамин во время прогулок на солнце, принимать его в виде добавок. Тем, у кого имеется лишний вес, необходимо заняться похудением.
Исследования показывают, что прием этого витамина наряду с потерей веса значительно снижает риск воспаления, которое является одной из распространенных причин перерождения клеток в злокачественные.
Артрит
Артрит может усугубляться погрешностями в питании, вследствие чего возникает хроническое воспаление. Попробовать избавиться от него можно вишневым соком. Исследование американских ученых показало, что употребление кислого вишневого сока два раза в день в течение 21 дня уменьшает боль, которую испытывают люди с остеоартритом.
Болезни сердца
При сердечно-сосудистых недугах врачи «прописывают» орехи – пять или более порций в неделю. Исследование показало, что люди, которые придерживаются этих рекомендаций, имеют более низкие уровни определенных маркеров воспаления. В Healthline считают, что лучшим выбором для сердечников должны стать миндаль, фисташки, грецкие орехи, кешью, бразильские орехи и фундук.
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