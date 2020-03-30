В Италии число зараженных коронавирусом превысило сто тысяч человек

РИМ, 30 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысили 100 тысяч, число погибших за сутки возросло на 812 человек до 11 591, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«На сегодня инфицированы 75 528 итальянцев, пациенты за сутки выросли на 1648», — сказал Боррелли в понедельник на вечернем брифинге.

За последние 13 дней рост числа заразившихся не опускался ниже 3 тысяч за сутки. Так мало новых инфицированных не регистрировалось с 10 марта.

«Число выздоровевших возросло на 1590 человек, достигнув 14 620. Это рекордный показатель с начала эпидемии», — заявил Боррелли.

Накануне было зарегистрировано 756 летальных исходов.

Отрицательный рекорд по жертвам был зарегистрирован в пятницу, когда число скончавшихся составило 969.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти 101,7 тысячи. Накануне этот же показатель составил 97,6 тысячи человек.