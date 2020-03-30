МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля, в армию пойдут служить 135 тысяч человек, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июня 2020 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом… «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», — говорится в документе.