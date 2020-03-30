В Нью-Йорк прибыл корабль-госпиталь, рассчитанный на 1000 коек

НЬЮ-ЙОРК, 30 мар — РИА Новости. Корабль-госпиталь, рассчитанный на 1000 коек, прибыл к 90-му пирсу Манхэттена со стороны Гудзона, передает корреспондент РИА Новости.

Корабль Comfort длиною в три футбольных поля может вместить 1000 коек, оборудован 12 операционными, оснащен оборудованием для интенсивной терапии.

Предполагается, что на корабль будут привозить пациентов, не зараженных коронавирусом, чтобы разгрузить больницы штата Нью-Йорк.

Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. Власти спешно готовятся к пику эпидемии, который наступит, согласно подсчетам, через 3 недели.

В штат Нью-Йорк прибыли инженерные войска для возведения дополнительных госпиталей, так как власти опасаются, что больницы не справятся с наплывом пациентов. Одним из центров лечения станет также экспоцентр Джэйкоба Джавитса, оборудованный военными под госпиталь. Он открывается сегодня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.