Ученые сделали невероятное открытие: коронавирус существует уже давно

Ученые выяснили, что коронавирус существовал уже достаточно долгое время, но мутировать он начал относительно недавно. Инфекция распространяется с невероятной скоростью. Ученые из Америки и Австралии рассказали о том, что появился этот вирус намного раньше, чем был впервые зафиксирован в Ухане. Эксперты считают, что существует вирус уже давно, но мутировал он только некоторое время назад. Раньше он передавался людям только от животных и не распространялся от человека к человеку, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Ученым все таки пришлось признать, что коронавирус может мутировать. При этом подобных мутаций не было обнаружено в животных. Соответственно, мутация начала проявляться только после того, как вирус попал в человеческий организм. Врач Фрэнсис Коллинз говорит о том, что мутации могли продолжаться на протяжении долгого промежутка времени и в конечном результате коронавирус получил возможность не только вызывать опасные осложнения, но еще и передаваться от человека к человеку.Стоит отметить, что на сегодняшний день количество зараженных во всем мире превысило показатель в 700 тысяч человек и продолжает увеличиваться. На протяжении последней недели больше всего больных было зафиксировано в США.