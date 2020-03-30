50% российских автосалонов могут обанкротиться из-за кризиса

Популярные новости
Руководящий украинским футболом швейцарец поведал о преступниках во главе клубов
Томас Гримм (слева)Фото: Pascal Lauener / Reuters Президент Украинской премьер-лиги (УПЛ) швейцарец Томас Гримм рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в работе. Его...
Дешевые понты: голая Лобода взбесила Сеть креативным видео из джакузи
Певица приняла участие в челлендже от МУЗ-ТВ. После объявления ВОЗ пандемии по коронавирусу в социальных сетях был запущен поучительный ролик...
Туристка-спортсменка описала невыносимые боли после заражения коронавирусом
Фото: страница Rosie Parkes на Facebook Туристка-спортсменка описала невыносимые боли после заражения коронавирусом. Рассказ Рози Паркс из Лондона публикует газета The Sun. 32-летняя британка подхватила вирус...
Вероятность влияния теплого климата на коронавирус оценили
Фото: Hindustan Times / Globallook Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил вероятность влияния климата на распространение коронавируса. Его слова передает ТАСС. Вильфанд усомнился в том,...