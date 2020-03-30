Китайская Huawei хочет вернуть в свои смартфоны сервисы Google

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Прокуратура указала ответственность Минприроды Алтайского края соблюдение законодательства ТКО
Прокуратура Алтайского края поставила точку в вопросе о том, кто в регионе занимается государственным экологическим надзором, в том числе контролирует обращение с ТКО. В...
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЗУБНОЙ ОБМАН — Кто впарил Фтор стоматологам и простым людям
Как и обещали в выпуске про запрещённые вещества, рассказываем, как алюминиевые магнаты впарили миллионам людей отходы своей промышленности под видом лекарства.Первое заявление о том,...
Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206
Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались...
Истребитель Су-27 упал в Черное море
Поиск летчика затруднен сложными метеоусловиями. В среду, 25 марта, потерпел крушение самолет Су-27. По предварительной информации, он упал в Черное...
В России подорожали автомобили Ravon
Как ранее сообщали «Автоновости дня», цены на свои автомобили в России за последние 10 дней подняли 10 брендов. В их числе оказался и узбекский...