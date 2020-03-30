Кроссовер Geely Atlas стал самым популярным китайским автомобилем в России по итогам января—февраля 2020 года. За эти два месяца, как сообщает «АвтоСТАТ», флагман Geely нашел 1053 покупателя, заняв почти 17% всего рынка «китайцев» в РФ.

Второе место с долей 16,3% занимает Haval F7, чьи продажи тоже составили 1016 единиц. Замыкает почетную тройку еще одна модель Haval – кроссовер H6, проданный в количестве 819 экземпляров.

На четвертой и пятой строчках оказались Changan CS35Plus и Chery Tiggo 4, на которых остановили свой выбор по 516 россиян. Также ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России также вошли: Geely Emgrand X7 (337 ед.), Haval F7x (331 ед.), Chery Tiggo 7 (187 ед.), DFM AX7 (168 ед.) и Haval H2 (159 ед.).

Всего за январь—февраль 2020 года россияне купили 6241 автомобиль китайских брендов, и львиная доля из них (95%) пришлась на кроссоверы.