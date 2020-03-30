Как в фильмах про апокалипсис: фото пустой Москвы в первый день самоизоляции

С сегодняшнего дня в Москве, по поручению мэра Сергея Собянина, действует режим всеобщей самоизоляции для всех жителей столицы независимо от возраста. Наш фотокорреспондент прогулялся по пустым улицам города, которые напоминают кадры из фильма про апокалипсис.

Жители Москвы самоизолировались в домах, покидать квартиры разрешили лишь при наличии специального пропуска, а также в случае крайней необходимости.

На Красной площади, привычно переполненной туристами, сейчас можно заметить лишь пару сотрудников полиции, патрулирующих улицы и высматривающих нарушителей карантина. Свою работу продолжают работники коммунальных служб, поддерживающие порядок в городе.

На центральных дорогах столицы вместо бесконечного потока автомобилей и многочасовых пробок — аккуратно припаркованные вдоль кремлевской стены машины. Главные пешеходные улицы Москвы, где совсем недавно кипела жизнь, обезлюдели.

Напомним, аналогичные меры приняты сегодня в Татарстане — президент РТ Рустам Минниханов ввел режим всеобщей самоизоляции по республике из-за коронавирусной инфекции. Покидать дома разрешается только в случае крайней необходимости. Данные меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.