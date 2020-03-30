IDC: продажи серверов и систем хранения в 2020 году упадут из-за пандемии

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При этом спрос у корпоративных пользователей снижается, а у операторов облачных центров — растет.

Аналитики IDC полагают, что в наиболее вероятном сценарии развития событий мировой объем продаж серверов в 2020 году снизится на 3,4% до 88,6 млрд долл., а внешних систем хранения данных корпоративного класса — на 5,5% до 28,7 млрд долл. При этом предполагается, что рынок серверов после падения на 11% в первом квартале и на 8,9% во втором, вернется к росту. Рынок внешних систем хранения данных в первом квартале упадет на 7,3%, а во втором — на 12,4%.

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Китай первым подвергся воздействию пандемии COVID-19, и поэтому рынок Китая понесет основные потери в первом квартале, тогда как прочие регионы мира ощутят их во втором квартале. Некоторые отрасли экономики — транспорт, гостиничный бизнес, торговля и другие сталкиваются с падением спроса, в то время как спрос на сервисы потокового видео, веб-конференций и электронной торговли резко вырос, а компании пытаются сэкономить средства за счет перехода на облачные технологии. Поэтому спрос у корпоративных пользователей снижается, а у операторов облачных центров — растет. Эта динамика положительно сказывается главным образом на рынке серверов, так как на рынке внешних систем хранения данных доля корпоративных пользователей выше.

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Мировой рынок серверов, 2019-2024

Рынок ИТ-инфраструктуры Сегмент Объем продаж (млрд долл.), 2019 Объем продаж (млрд долл.), 2020 Рост (%), 2019-2020 Объем продаж (млрд долл.), 2024 Рост за год в среднем (%), 2019-2024 Серверы x86 83,8 81,9 -2,2 109,8 5,6 не-x86 8,0 6,7 -16,0 6,8 -3,3 Всего 91,7 88,6 -3,4 116,6 4,9

Источник: IDC, март 2020.

Мировой рынок внешних систем хранения данных корпоративного класса, 2019-2024

Рынок ИТ-инфраструктуры Сегмент Объем продаж (млрд долл.), 2019 Объем продаж (млрд долл.), 2020 Рост (%), 2019-2020 Объем продаж (млрд долл.), 2024 Рост за год в среднем (%), 2019-2024 Внешние системы хранения корпоративного класса Внешние RAID-массивы 30,0 28,3 -5,7 32,0 1,3 Расширения систем хранения 0,4 0,5 9,6 0,4 -2,4 Всего 30,4 28,7 -5,5 32,4 1,3

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Источник: IDC, март 2020.