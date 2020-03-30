IDC: продажи серверов и систем хранения в 2020 году упадут из-за пандемии

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При этом спрос у корпоративных пользователей снижается, а у операторов облачных центров — растет.
Аналитики IDC полагают, что в наиболее вероятном сценарии развития событий мировой объем продаж серверов в 2020 году снизится на 3,4% до 88,6 млрд долл., а внешних систем хранения данных корпоративного класса — на 5,5% до 28,7 млрд долл. При этом предполагается, что рынок серверов после падения на 11% в первом квартале и на 8,9% во втором, вернется к росту. Рынок внешних систем хранения данных в первом квартале упадет на 7,3%, а во втором — на 12,4%.
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Китай первым подвергся воздействию пандемии COVID-19, и поэтому рынок Китая понесет основные потери в первом квартале, тогда как прочие регионы мира ощутят их во втором квартале. Некоторые отрасли экономики — транспорт, гостиничный бизнес, торговля и другие сталкиваются с падением спроса, в то время как спрос на сервисы потокового видео, веб-конференций и электронной торговли резко вырос, а компании пытаются сэкономить средства за счет перехода на облачные технологии. Поэтому спрос у корпоративных пользователей снижается, а у операторов облачных центров — растет. Эта динамика положительно сказывается главным образом на рынке серверов, так как на рынке внешних систем хранения данных доля корпоративных пользователей выше.
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Мировой рынок серверов, 2019-2024
|Рынок ИТ-инфраструктуры
|Сегмент
|Объем продаж (млрд долл.), 2019
|Объем продаж (млрд долл.), 2020
|Рост (%), 2019-2020
|Объем продаж (млрд долл.), 2024
|Рост за год в среднем (%), 2019-2024
|Серверы
|x86
|83,8
|81,9
|-2,2
|109,8
|5,6
|не-x86
|8,0
|6,7
|-16,0
|6,8
|-3,3
|Всего
|91,7
|88,6
|-3,4
|116,6
|4,9
Источник: IDC, март 2020.
Мировой рынок внешних систем хранения данных корпоративного класса, 2019-2024
|Рынок ИТ-инфраструктуры
|Сегмент
|Объем продаж (млрд долл.), 2019
|Объем продаж (млрд долл.), 2020
|Рост (%), 2019-2020
|Объем продаж (млрд долл.), 2024
|Рост за год в среднем (%), 2019-2024
|Внешние системы хранения корпоративного класса
|Внешние RAID-массивы
|30,0
|28,3
|-5,7
|32,0
|1,3
|Расширения систем хранения
|0,4
|0,5
|9,6
|0,4
|-2,4
|Всего
|30,4
|28,7
|-5,5
|32,4
|1,3
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Источник: IDC, март 2020.