Над Арктикой появилась огромная озоновая дыра

Из-за достаточно низких температур, а также сильного полярного ветра, произошло разрушение озонового слоя над Арктикой. Озоновая дыра, которая появилась, может стать самой большой за все то время, что специалисты ведут наблюдение. По своим размерам она вполне может конкурировать с той озоновой дырой, которая возникает в южном полушарии ежегодно, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Невероятно низкие показатели озона были зафиксированы в самом центре Арктики на территории, которая примерно в 3 раза больше Гренландии. Дыра никак не скажется на состоянии здоровья людей и должна исчезнуть буквально через несколько недель. Ученые из Оберпфаффенхофена уверены в том, что это первый раз, когда действительно можно сказать об озоновой дыре, а не ее подобии. Озон начинает образовываться на высоте 10-50 километров над поверхностью планеты, чтобы защитить ее от опасного ультрафиолетового излучения. Из-за низких температур каждый год в Антарктике скапливается огромное количество облаков. Те химические вещества, которые в них находятся, провоцируют постепенное разрушение озонового слоя. Подобное очень редко можно наблюдать в Арктике, где температура воздуха меняется в несколько раз чаще, а озоновый слой не так сильно истончается. Но из-за того, что в этом году сильные западные ветры задержались в Арктике, произошло образование огромной дыры. Эксперты предупредили, что в ближайшее время дыра может немного переместиться в сторону населенных пунктов, поэтому людям нужно будет использовать солнцезащитные средства, чтобы избежать получения ожогов.