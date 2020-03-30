Елена Беркова объявила о беременности

Это будет второй ребенок актрисы фильмов для взрослых.

35-летняя актриса фильмов для взрослых и ведущая Елена Беркова поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Она ждет ребенка! Беркова показала тест, на котором отчетливо видны две полоски. «Нет комментариев», — подписала фото звезда.

Представитель актрисы Максим Клименко подтвердил эту новость, отметив, что пока это лишь результаты тестов. Впереди – УЗИ, которое и покажет реальное положение дел. Тем не менее, поклонники счастливы и поздравляют Беркову.

Что касается отца ребенка, то Беркова молчит. Известно, что после 5-го брака с Андреем Стояновым она закрутила роман с бизнесменом Александром Путинцевым. В марте 2019-го пара объявила о помолвке. Интересно, что сейчас Александр находится в Индии. Как сообщил Клименко, избранник Берковой уехал туда на ПМЖ. Когда вернется и что сейчас происходит в отношениях пары – неизвестно. Как бы там ни было, она счастлива и принимает поздравления.

Напомним, Елена Беркова была замужем 5 раз. С пятым мужем Андреем Стояновым она развелась в 2018 году. Инста-дива воспитывает 11-летнего сына Женю, рожденного во время третьего брака с Иваном Бельковым. Беркова рассказывала «Блокноту», что является прогрессивной мамой и откровенно говорит с ребенком на любые волнующие его темы.

Ранее мы публиковали интервью с Еленой Берковой.