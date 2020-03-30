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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/829/11649829/RIAN_3296729.HR.ru-pic905-895x505-66666.jpg" alt="В Совфеде не выявлено ни одного случая заражения COVID-19" /></p> <p>

Тестирование российских сенаторов на коронавирус не показало ни одного положительного результата, исследования будут продолжены, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Совета Федерации.

«По итогам организованного в конце прошлой недели тестирования на коронавирус среди сенаторов и сотрудников аппарата положительных результатов тестов не выявлено», — сообщили в пресс-службе.

Тестирования членов Совфеда проводятся в постоянном режиме в связи с распространением коронавируса. Сенаторы продолжают работу несмотря на ограничения, введенные в столице.

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