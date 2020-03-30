В Совфеде не выявлено ни одного случая заражения COVID-19

По
mavit
-
8

close

В Совфеде не выявлено ни одного случая заражения COVID-19

Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Тестирование российских сенаторов на коронавирус не показало ни одного положительного результата, исследования будут продолжены, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Совета Федерации.

«По итогам организованного в конце прошлой недели тестирования на коронавирус среди сенаторов и сотрудников аппарата положительных результатов тестов не выявлено», — сообщили в пресс-службе.

Тестирования членов Совфеда проводятся в постоянном режиме в связи с распространением коронавируса. Сенаторы продолжают работу несмотря на ограничения, введенные в столице.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В России семь компаний займутся производством тест-систем на коронавирус

В Москве среди новых заболевших коронавирусом большинство — молодые люди

Во Владимирской области скончался мужчина с коронавирусом

Источник

READ  Успешные россиянки рассказали о своих увлечениях