В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции

По
mavit
-
9

close

В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом он уточнил, что экономические последствия не имеют первостепенного приоритета.

«Безусловно, ущерб [от экономической изоляции] просчитывали. В настоящий момент любые экономические просчеты на фоне задачи сохранения здоровья людей носят вторичный характер», — сказал Песков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Во Владимирской области скончался мужчина с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в России возросло до 1836

Источник