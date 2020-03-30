Почти до $2 тысяч доплатят врачам Казахстана из-за риска заражения коронавирусом

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Reuters
Почти до $2 тыс. доплатят казахстанским врачам к заработной плате из-за высоких рисков, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Выплаты будут производить в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом: очень высокого риска, высокого и среднего. Каждой группе будет выплачиваться соответственно по $1,9 тыс, $950 и $470.
В случае заражения инфекцией медицинские работники получат $4,5 тыс. В случае смерти их родственникам будет выплачено $22,4 тыс.
По последним данным данным, в Казахстане подтверждено 294 случая коронавируса, один из них с летальным исходом. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. На сегодняшний день в восьми городах введен карантин.
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