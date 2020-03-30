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Александр Кряжев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/221/13025221/RIAN_5538947.HR-pic905-895x505-62152.jpg" alt="Гренландия вводит запрет на продажу алкоголя из-за опасений перед коронавирусом" /></p> <p>

Правительство Гренландии ввело запрет на продажу алкогольной продукции в столице страны Нуке из-за опасений, что в период самоизоляции на фоне коронавируса дети в неблагополучных семьях могут подвергаться большему насилию. Об этом сообщает издание Local.

По данным издания, почти каждый третий житель датского острова подвергся сексуальному насилию в детстве. Эксперты связывают это с злоупотреблением алкоголем, наркотиками и незнанием прав детей.

Запрет на алкоголь вступил в силу в субботу, 28 марта, и продлится до 15 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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