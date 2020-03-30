Алтайская «Единая Россия» и ОНФ поднимаются на борьбу с коронавирусом

Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт открыли волонтерской штаб, где займутся обработкой и выполнением обращений граждан в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

В "Единой России" начал работу штаб помощи жителям края в условиях коронавирусной пандемии.

Сайт "ЕР" в Алтайском крае

В штабе специалисты Алтайского государственного медуниверситета займутся обучением волонтеров, которые будут выходить для оказания помощи жителям края.

Также в региональном отделении создан колл-центр, куда могут направлять свои заявки пожилые или маломобильные люди. Волонтеры приобретут для них продукты, лекарства, товары первой необходимости и прочее.

Сбор заявок осуществляется по линии Общероссийского народного фронта. ОНФ открыл штабы помощи во всех регионах страны. Подать туда заявку можно по бесплатному телефону — 8−800−200−3411.

Сергей Войтюк,

руководитель регионального отделения ОНФ в Алтайском крае:

Люди просят помочь с доставкой продуктов питания и лекарств, просят привезти дрова. Заявки поступили из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Топчихинского, Кытмановского, Алтайского районов. По всей стране к акции присоединились уже более 700 компаний и некоммерческих организаций. Призываем бизнес и общественников тоже участвовать в нашем движении

Напомним, первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был зафиксирован у одной женщины 29 марта. Она вернулась домой после отдыха в Доминиканской Республике. Сейчас на коронавирус проверяют ее мужа.

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