Роспотребнадзор сообщил резком росте количества коронавирусных подозреваемых Алтайском крае

По состоянию на 30 марта 2020 под медицинским наблюдением в Алтайском крае оказалось 3837 человек, прибывших из стран, названных неблагополучными по коронавирусной инфекции. При этом только за последние сутки их стало больше на 1725 человек, сообщает Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 в Telegram со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. 30 марта 442 человека были сняты с наблюдения, сейчас под вопросом находятся 3395 человек.

Как уточнили в ведомстве, всего зафиксировано 1828 человек, обследованных на коронавирусную инфекцию (динамика за сутки +68 человек). Результаты у них отрицательные. Однако, как сообщалось ранее, 29 марта был получен положительный результат на COVID-2019 у 39-летней жительницы Барнаула, которая 19 марта прибыла из Республики Доминикана. Она госпитализирована в КГБУЗ «Городская больница № 5 Барнаул», в бокс инфекционного отделения. В ее отношении уже проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных. Муж заболевшей также изолирован, сегодня результаты анализов будут известны.

Министерство транспорта Алтайского края в свою очередь сообщает, что сотрудниками ведомства продолжается работа по дезинфекции транспортных средств для перевозки людей, помещений с массовым пребыванием людей (вокзалов, аэропортового комплекса). Кроме того, проверяется наличие средств индивидуальной защиты и личной гигиены сотрудников автотранспортных предприятий.

Тем временем Главное управление МВД России по Алтайскому краю заявило, что полицейскими было выявлено 189 нарушителей карантинного режима. Что касается обращений иностранных граждан, то их не зафиксировано. В Управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры отмечают небольшое повышение потребительской активности (до 6 %), при этом ажиотажного спроса не наблюдается. Сохраняется спрос на товары бакалейной группы (мука пшеничная, гречневая крупа, рис, сахар). Запасы по соответствующим товарам составляют от шести до 14 дней. Также за счет проведения акций отмечается рост продаж мяса кур (до 14 %), в связи с чем отмечается снижение товарных запасов по данной группе до шести дней. Ценовая динамика в основном в пределах 1 %, по макаронным изделиям до 3 %.

Напомним, что тем же рейсом, что летела заболевшая женщина, в Барнаул прибыли также несколько публичных в крае личностей. ИА «Банкфакс» удалось связаться с одним из пассажиров того же рейса. Он рассказал, что на этом самолете летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, бизнесмены Павел Тулин, Александр Смирнов.