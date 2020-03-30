Больная коронавирусом жительница Нью-Йорка умерла через полчаса после выписки из больницы

71-летняя Кэролайн Фрейзер из Квинса, у которой диагностировали заражение коронавирусом, умерла спустя примерно полчаса после того, как ее выписали из Пресвитерианской больницы Нью-Йорка. Об этом сообщила в воскресенье, 29 марта, газета The New York Post со ссылкой на сайт больницы.

Пожилая женщина скончалась в частном амбулансе, который вез ее во Флешинг, где проживала миссис Фрейзер. Время смерти пациентки, выписанной около 09:40 по времени Восточного побережья США из больницы – 10:14.

Почему выписали из больницы умирающую пациентку, которая страдала хроническими болезнями – диабетом, гипертонией и др. – остается не ясным.

Полиция Нью-Йорка уже заявила, что не усматривает состава преступления в данном происшествии.

Согласно данным Департамента здравоохранения, число подтвержденных случаев смерти от коронавируса в Соединенных Штатах удвоилось за два дня, превысив к вечеру субботы 2000. Накануне президент Дональд Трамп ввел в стране двухнедельный карантин и запретил поездки в Нью-Йорк – эпицентр пандемии.