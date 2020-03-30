Экономическая уверенность в Турции падает по мере резонирования воздействия коронавируса

Базовый индекс доверия снизился до 91,8 пункта с 97,5 в феврале, сообщает в пятницу Турецкий статистический институт (TurkStat). Напомним, что любое значение ниже 100 баллов отражает пессимизм среди респондентов.

Экономическая активность Турции резко снижается, поскольку предприятия и торговые центры приостанавливают свою деятельность, указывает Институт. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о пакете мер на сумму до 100 млрд лир (15 млрд долларов), поскольку его правительство предприняло шаги по смягчению экономического удара вспышки болезни.

Отметим, что индекс рассчитывается путём объединения других субиндексов, охватывающих потребителей, производителей, сферы услуг и розничной торговли, а также строительство. Самое большое снижение в этом месяце было зафиксировано в так называемом индексе доверия реального сектора, который снизился до 98,6 пункта с 106,7 пункта в феврале.