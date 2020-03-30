Справка из больницы

Многие родители интересуются, почему при зачислении ребенка в детский сад, ясли или школу, учебное или дошкольное учреждение требует медицинскую карту ребенка по форме 026у?

Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (статьи 14, 54, 97) говорит о необходимости прохождения медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные организации.

Согласно Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении, утвержденному приказом №2562 Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011, прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется, в том числе, на основании медицинского заключения (п. 26). Медицинское заключение, необходимое для приема ребенка в детское дошкольное учреждение, отражается в медицинской карте ребенка формы 026/у-2000.

Данная форма включает необходимые исследования, требуемые при проведении медицинских осмотров утвержденные приказом №514н, Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017.

Таким образом, требование прохождения медицинских исследований перед поступлением в детский сад и школу основано на положениях Федерального Закона №323, а форма и содержание осмотров регламентируется приказами Министерств образования и здравоохранения.

Исследования, проводимые при оформлении медицинской карты ребенка в детский сад:

Лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализы на яйца глистов, исследование на энтеробиоз. Осмотр врачами: педиатр, невролог, лор, офтальмолог, хирург, ортопед-травматолог, стоматолог.

* Внимание! Клиника предоставляет услугу оформления медицинской карты по форме 026 всеми специалистами. Вы можете оформить справку от стоматолога. Карта заверяется подписью главного врача и печатью медицинского учреждения, что является достаточным для принятия учебными учреждениями. Также можно справку флюорографии купить.

Исследования, проводимые при оформлении медицинской карты ребенка в школу:

Лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализы на яйца глистов, исследование на энтеробиоз. Ультразвуковое исследование сердца, брюшной полости, почек, щитовидной железы. Электрокардиограмма (ЭКГ) Осмотр врачами: педиатр, невролог, лор, офтальмолог, травматолог-ортопед, хирург, стоматолог.

Требования и документы для оформления карт:

Следует отметить, что родители вправе отказаться от осмотра ребенка специалистами.

Для оформления медицинской карты желательно иметь при себе:

амбулаторную карту ребенка (из поликлиники – ф112/у)

прививочный сертификат

Об обязательной вакцинации при приеме в детские сады и школы.

Обращаем ваше внимание, что на основании существующих на данный момент нормативных актов, отказ от вакцинации не является препятствием к поступлению ребенка в учебное учреждение. В то же время, на основании пункта 5.7 СП 3.1.2.3114-13, дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Таким образом, отсутствие пробы Манту может быть основанием для недопущения ребенка в детский коллектив.

С 2015 года появилась возможность проведения исследований являющихся альтернативой классической пробе Манту или рентгенологическому исследованию. На основании приказа №124н Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019 «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» детям с 8 до 17 лет проводится исследование Диаскинтест. Также исследования T-Spot (доступно у нас в клинике) и Quantiferon являются надежной заменой пробы Манту.