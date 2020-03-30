Справка из больницы

Медицинская карта ребенка для поступления в детский сад и школу, форма 026/у.
Многие родители интересуются, почему при зачислении ребенка в детский сад, ясли или школу, учебное или дошкольное учреждение требует медицинскую карту ребенка по форме 026у?
Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (статьи 14, 54, 97) говорит о необходимости прохождения медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные организации.
Согласно Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении, утвержденному приказом №2562 Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011, прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется, в том числе, на основании медицинского заключения (п. 26). Медицинское заключение, необходимое для приема ребенка в детское дошкольное учреждение, отражается в медицинской карте ребенка формы 026/у-2000.
Данная форма включает необходимые исследования, требуемые при проведении медицинских осмотров утвержденные приказом №514н, Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017.
Таким образом, требование прохождения медицинских исследований перед поступлением в детский сад и школу основано на положениях Федерального Закона №323, а форма и содержание осмотров регламентируется приказами Министерств образования и здравоохранения.
Исследования, проводимые при оформлении медицинской карты ребенка в детский сад:
- Лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализы на яйца глистов, исследование на энтеробиоз.
- Осмотр врачами: педиатр, невролог, лор, офтальмолог, хирург, ортопед-травматолог, стоматолог.
* Внимание! Клиника предоставляет услугу оформления медицинской карты по форме 026 всеми специалистами. Вы можете оформить справку от стоматолога. Карта заверяется подписью главного врача и печатью медицинского учреждения, что является достаточным для принятия учебными учреждениями. Также можно справку флюорографии купить.
Исследования, проводимые при оформлении медицинской карты ребенка в школу:
- Лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализы на яйца глистов, исследование на энтеробиоз.
- Ультразвуковое исследование сердца, брюшной полости, почек, щитовидной железы.
- Электрокардиограмма (ЭКГ)
- Осмотр врачами: педиатр, невролог, лор, офтальмолог, травматолог-ортопед, хирург, стоматолог.
Требования и документы для оформления карт:
Следует отметить, что родители вправе отказаться от осмотра ребенка специалистами.
Для оформления медицинской карты желательно иметь при себе:
- амбулаторную карту ребенка (из поликлиники – ф112/у)
- прививочный сертификат
Об обязательной вакцинации при приеме в детские сады и школы.
Обращаем ваше внимание, что на основании существующих на данный момент нормативных актов, отказ от вакцинации не является препятствием к поступлению ребенка в учебное учреждение. В то же время, на основании пункта 5.7 СП 3.1.2.3114-13, дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
Таким образом, отсутствие пробы Манту может быть основанием для недопущения ребенка в детский коллектив.
С 2015 года появилась возможность проведения исследований являющихся альтернативой классической пробе Манту или рентгенологическому исследованию. На основании приказа №124н Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019 «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» детям с 8 до 17 лет проводится исследование Диаскинтест. Также исследования T-Spot (доступно у нас в клинике) и Quantiferon являются надежной заменой пробы Манту.