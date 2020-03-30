Милош Бикович о самоизоляции: «Все гуляют, не понимая, что мы в опасности»

На время самоизоляции актер решил отправиться в горы. Там, вдали от людей, Бикович наслаждается красотами природы, прогуливаясь в одиночестве. Милош просит поклонников последовать его примеру и отказаться от контактов с людьми.

Несмотря на то, что с прошедшей субботы многие жители страны по совету властей приняли решение оставаться дома, нашлись и те, кто следовать подобным наставлениям не намерен. Так, на улицах столицы все выходные толпами ходили люди, многие же поехали за город, чтобы пожарить шашлыки в большой компании. Общественность в лице знаменитостей встревожена таким ходом карантина. Звезды шоу-бизнеса пытаются призвать соотечественников к отвественности.

Не остался в стороне и 32-летний Милош Бикович, который соблюдает все необходимые меры предосторожности. Артист практически не снимает маску с лица и старается как можно меньше контактировать с людьми.

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«Будьте ответственны сейчас, чтобы потом не было поздно… Пока все гуляют, как будто каникулы, не понимают, что ситуация серьезная, мы в опасности!» — обратился к поклонникам актер.

Публика поддержала Биковича, отметив, что позитивный пример со стороны звезд крайне важен в такое непростое время. «Вы правы, сейчас нужно стараться беречь свое здоровье»; «Спасибо вам за переживания. Берегите себя»; «Мы сидим дома, стараемся не впадать в панику», — отозвались в комментариях почитатели артиста.

Напомним, что несколько дней назад к адекватному поведению пыталась призвать жителей столицы Лариса Гузеева. Телеведущая была вынуждена поехать на личном автомобиле по делам и поразилась количеству людей в городе. По возвращении домой артистка записала эмоциональный ролик, в котором высказалась о бесстрашных согражданах. «Меня разрывает: я только что вернулась из города, а там яблоку негде упасть. Я боялась стекло в машине открыть, а вы что делаете? Гуляют и дети, и взрослые, и старики. Ну, не нравится вам жить — убейтесь об стенку», — выпалила звезда.

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Обратился к жителям города и Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что с 30 марта режим самоизоляции станет обязательным для всех возрастов. Покидать квартиру можно будет лишь при крайне необходимости, которая подразумевает получение экстренной медицинской помощи и покупку продуктов питания и лекарств в ближайших магазинах. Неравнодушные надеются, что после новых распоряжений властей ситуация улучшится.

Фото: Legion-Media, Instagram