Вероятность влияния теплого климата на коронавирус оценили

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил вероятность влияния климата на распространение коронавируса. Его слова передает ТАСС.

Вильфанд усомнился в том, что скорость распространения коронавируса напрямую зависит от климата. По его словам, против этого говорят данные о заболеваемости в теплых странах.

«В том же Таиланде, где температура около 30 градусов, существует и коронавирус, и жесткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле, в Сирии температура уже около 25 градусов, и ничего, он распространяется активно», — отметил метеоролог.

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