Вера Брежнева взволновала подписчиков глубоким декольте

Вера Брежнева взволновала фанатов глубоким декольте. Исполнительница показала личный снимок и написала, как проводит время на карантине. Вере Брежнева, несмотря на свои 38 лет, все еще остается секс-символом российской эстрады, но певица уже около пяти лет не желает сниматься в откровенных фотосессиях, хотя не исключает такую возможность в будущем. На своей странице в Insyagram Вера Брежнева поделилась фотографией, которой взволновала своих подписчиков. На снимке вокалистка в топе бежевого цвета, который впечатляет глубоким декольте.Откровенный кадр привел в смятение поклонников звезды, которые написали ей огромное количество комментариев, засыпав комплиментами. Многие пользователи социальной сети похвалили красоту Веры Брежневой, а некоторые посчитали, что она увеличила грудь. Нашлись подписчики, которые увидели сходство артистки с топ-моделью Джиджи Хадид.Под постом певица попросила всех оставаться дома, поделилась страницей, где пишет о «девочкиных делах», а также предложила провести прямой эфир. READ Телеканал «Спас» удалил выпуск с призывавшим не подчиняться властям протоиереем

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