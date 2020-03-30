Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила у сограждан прощения за распространение среди них коронавируса. На ролик, выложенный в сеть, обратил внимание портал «Обозреватель».

Женщина вернулась из Италии, где была на заработках, но пренебрегла требованиями о самоизоляции. В результате у нее обнаружилась инфекция, а за время пребывания на родине она успела заразить своих детей, внуков и знакомых в нескольких селах — всего 14 человек.

Заробитчанка попросила соседей не вымещать злость на ее родных за ее проступок: «Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите», — со слезами попросила она.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 475 человек, 10 умерли. Также сообщается о шести выздоровевших. 25 марта власти объявили режим чрезвычайной ситуации по всей стране из-за распространения инфекции. ЧС вводится до 24 апреля, на этот же срок продлевается карантин.

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