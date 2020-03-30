Камбин выделяет более 33 млрд рублей регионам для новых мест в больницах

По
mavit
-
27

close

Камбин выделяет более 33 млрд рублей регионам для новых мест в больницах

Reuters

Правительство России выделит 33,4 млрд рублей 77 регионам страны на обеспечение новых мест в больницах, в которых борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава правительства отметил, что эти средства также пойдут на оснащение необходимым медицинским оборудованием.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Более 194 тысяч человек в России остаются под наблюдением из-за подозрения на COVID-19

Источник