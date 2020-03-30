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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/172/12856172/Depositphotos_38028017_l-2015-pic905-895x505-93287.jpg" alt="В Генпрокуратуре России назвали сумму ущерба от коррупции в 2019 году" /></p> <p>

В Генеральной прокуратуре сообщили, что ущерб от коррупционных преступлений в России в 2019 году составил 55,1 млрд руб, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что данная сумма составляет 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране за тот же период.

При этом добровольно погашен ущерб на 4,1 млрд руб, изъято имущества, денег и ценностей на сумму почти 1,5 млрд руб. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд руб.

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