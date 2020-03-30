Мишустин предупредил россиян об ужесточении ответственности за нарушение карантина

Глава правительства России призвал региональных премьеров заимствовать опыт Москвы и Московской области в организации мер по борьбе с COVID -19.

Сегодня глава правительства России Михаил Мишустин провел оперативное совещание с премьерами регионов. На нем Мишустин объявил об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Правительство одобрило соответствующие поправки в Административный кодекс, сказал Мишустин регональным коллегам.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — цитируют «Известия» премьер-министра России.

При этом глава российского правительства посоветовал руководителям регионов перенять опыт по введению карантина Москвы и Московской области.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству еще 27 марта рекомендовал депутатам принять законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которые привели к массовому заболеванию (гибели) людей. Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло за собой массовое заболевание или отравление, но по неосторожности человека, в качестве наказания предусмотрен штраф от половины до одного миллиона рублей. Также наказанием в таких случаях может стать штраф в размере трехгодичной (или пятилетней) зарплаты. Помимо этого нарушитель может лишиться права занимать свою должность в течение нескольких лет (от 1 до 3-х). Не исключено и наказание в виде лишения свободы на такой же срок. В случае же, если нарушение карантина привело к смерти, то сумма штрафа удваивается — до 2 млн рублей. Летальный исход двух и более человек по вине нарушителя грозит ему тюремным сроком до семи лет.

В России уже есть случаи привлечения граждан к нарушению режима карантина. Так, 29 марта на двух жителей Астраханской области полицейские составили протокол за административное нарушение. Нарушителям грозит штраф. Штрафные санкции применены и к пытавшему сбежать из пансионата «Заря» в Репино помещенному туда на карантин петербуржцу. Россиянин приехал из Швейцарии, но отказался соблюдать режим самоизоляции, потому и попал в пансионат. В отношении главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая не самоизолировалась после приезда из Италии, возбудили уголовное дело. А главный фтизиатр Краснодарского края Наталия Шевченко и вовсе была уволена за то, что после посещения Доминиканы вышла на работу.