У Игоря Николаева подтвердился коронавирус

Лев Лещенко и Игорь Николаев, доставленные в больницу в Коммунарке, столкнулись с разными симптомами коронавируса. У супруга Юлии Проскуряковой COVID-19 протекает в более легкой форме.

Лещенко госпитализировали еще 25 марта, несколько дней 78-летний исполнитель находился в реанимации. Лишь недавно жена артиста подтвердила, что его состояние улучшилось и принималось решение о помещении известного пациента в обычную палату. Кроме того, установлено, что Лев Лещенко на фоне COVID-19 столкнулся с трудностями с дыханием, на время его подключили к аппарату ИВЛ.

У Игоря Николаева, поступившего в ту же больницу, дела обстоят лучше. Исполнителю даже позволили использовать мобильный телефон, поэтому он проводит время в соцсетях, просматривая аккаунты коллег по цеху. Впрочем, несмотря на доступ к интернету, свое состояние певец пока официально не комментирует.

25 марта концертный директор Льва Лещенко рассказал, что певец находится в реанимации и питается кислородом. У нее заподозрили коронавирусную инфекцию COVID-19. По словам концертного директора, случай не экстренный, а реанимация – лучшее место для такой процедуры.

Позднее стало известно, что в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 попал и Игорь Николаев. Отмечалось, что у певца взяли анализы для проверки на наличие вируса, и диагноз пока что «предварительно положительный».