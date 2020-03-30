Лев Лещенко постепенно выздоравливает

Несколько дней назад поклонники народного артиста не на шутку забеспокоились о его состоянии – певец попал в больницу с пневмонией. Позже выяснилось, что он заразился коронавирусом. Друг Льва Лещенко – Владимир Винокур – поспешил успокоить общественность.

Как себя чувствует Лев Лещенко

По словам юмориста, певцу уже гораздо лучше, и он поправляется. Его перевели из реанимации в палату, и он чувствует себя хорошо. Ранее Лев Лещенко и его супруга были госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке.

Певец Лев Лещенко находится в зоне риска из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила артистка Анита Цой.

«У Лещенко опасный возраст. Я надеюсь, что его сберегут наши врачи. Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится. Лев Валерьянович, все будет хорошо. Самое главное не падать духом и не унывать», — сказала она.

Добавим, что диагноз COVID-19 у Льва Лещенка подтвердился в пятницу, 27 марта. До этого его доставили в больницу с двусторонней пневмонией.

Лев Лещенко народный артист СССР. Наиболее известен из-за песни «День Победы». 1 февраля певцу исполнилось 78 лет.