Коронавирус сдвинул сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ

Министерство просвещения перенесло сроки ЕГЭ и ОГЭ. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса. ЕГЭ начнётся 8 июня, ОГЭ — 9-го. В этом году единый государственный экзамен должен был пройти три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября.

В России необходимо Единый государственный экзамен перенести на август и сдвинуть сроки приёма в вузы. Такое предложение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, активными и долгосрочными пандемическими вызовами, в целях принятия превентивных мер по сохранению жизни и здоровья школьников, совместно с Институтом прогрессивного образования просим Вас рассмотреть предложение о переносе основного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, с соответствующей корректировкой сроков федеральной кампании по поступлению в вузы и набору абитуриентов из выпускников школ», — говорится в письме.

Одной из причин переноса называется недостаточно высокий уровень дистанционного образования, которое ввели в стране из-за коронавируса. Такую оценку режиму дали эксперты, подчеркнул депутат. Автор инициативы добавил, что стресс на фоне пандемии препятствует образовательному процессу.