Стали известны результаты анализа Игоря Николаева на коронавируса

Популярный певец Игорь Николаев на протяжении нескольких дней не выходил на связь с поклонниками. Им оставалось переживать за его самочувствие, потому что артист оказался в числе тех людей, кто общался с певцом Львом Лещенко, у которого выявили коронавирус.

Состояние здоровья Игоря Николаев — стал известен результат теста на коронавирус

Только сегодня, 30 марта, исполнитель обнародовал информацию о себе, так как к нему поступили результат анализа на коронавирус. Оказалось, что опасная инфекция у Николаева выявлена не была.

«Долгожданный результат: COVID-19 отрицательно!» — поведал артист, а также продемонстрировал всем неравнодушным медицинскую выписку с результатами анализов.Слова благодарности Николаев выразил не только членам своей семьи, которые поддерживали его, но еще и сотрудникам больницы в Коммунарке за проявленный профессионализм.

Ранее сообщалось о том, что в больнице Николаев оказался с подозрением на коронавирус из-за высокой температуры и слабости. Супруга артиста Юлия Проскурякова просила поклонников и журналистов не звонить Николаеву, потому что ему требовался покой в то время, когда он ожидал результатов анализа.

На сегодняшний день Николаев продолжает оставаться в больнице, где также находится Лев Лещенко с супругой, у которых подтвердился коронавирус. Какое-то время Лещенко находился в реанимации, но позже его перевели в обычную палату, так как врачам удалось стабилизировать его состояние.

Что касается общей ситуации в России с распространением коронавируса, то по данным на 30 марта заболевших насчитывается 1534 человека, из которых восемь человек скончались, а 64 излечились.