Мощный ответ Донбасса Украине: от Славяносербии до России

Мы продолжаем говорить об истории Донбасса. В предыдущем интервью один из авторов учебника «История Донбасса: от древности до современности» — депутат Народного Совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс», член комитета по образованию, науке и культуре Мирослав Руденко рассказал о событиях Русской весны.

По его словам, новейшая история Донбасса и события Русской весны нигде не были отражены. И это первое, по сути, издание, которое охватывает исторический период от древности до современности, что отражено также в его названии.

События до 2018 года описаны в первых 50 сигнальных экземплярах. А в 2019 году вышло дополненное издание — порядка 1000 экземпляров.

Мощный ответ Украине

Книга «История Донбасса: от древности до современности» создавалась в условиях крайне сложных для его жителей. И это мощный ответ донецких историков их оппонентам — Украине, которая объявила «декоммунизацию» и всячески уничтожает прошлое, считает один из авторов пособия Оксана Пенькова, декан исторического факультета Донецкого национального университета, кандидат исторических наук, доцент.

«Это очень серьёзная научная работа, которая строится на исследовании огромного комплекса источников, — подчеркнула она. — Здесь представлен объективный ход истории в нашем регионе. Поэтому надо сказать, что это не книга-однодневка, она будет востребована нашими будущими поколениями. Людям всегда интересно читать о той земле, на которой они живут, на которой родились».

РВ: Были ли во время написания книги такие моменты, когда вы, что называется, выходили за рамки: где-то более эмоциональная подача, на что-то, на какие-то события особо хотели бы обратить внимание читателя? Или всё очень сдержанно?

О.П.: Мы, безусловно, старались быть академичными. Потому что если пишешь о каких-то вещах, которыми занимаешься в течение жизни, если этот труд тебя захватил полностью, то, конечно, его старались максимально хорошо представить и эмоционально в том числе. Хотя всё-таки научность и объективность соблюдались, прежде всего. Просто хотелось некоторым вещам уделить больше внимания.

Вот взять, к примеру этническую специфику нашего региона. Вы знали, что заселение нашего региона в начале Нового времени предопределялось становлением русской государственности? Нет? А вот великое княжество Московское стало центром единой Русской державы! И, конечно, возникла необходимость защиты юго-западных границ от ногайцев и крымских татар. Потому в Подонцовье появились служило-ратные люди. Но кроме «государевых» людей там были и донские казаки, которые также охраняли эти русские земли.

А в Речи Посполитой из-за ужесточения крепостного гнёта резко усилился поток беглых украинских крестьян. Они бежали на свободные земли, под защиту православного государства. И надо отметить, что к ХVI в. уже сформировались специфические черты языка и культуры трёх восточнославянских народов, которые исторически сложились на основе древнерусской народности — населения Древнерусского государства: русских (великороссов), украинцев (малороссов) и белорусов.

В конце ХVII в. во время Азовских походов (это период с 1695 по 1696 гг.) стратегический и экономический потенциал нашего региона смог оценить Пётр I. Уже тогда было очевидно, что эти земли жизненно необходимы Российской державе. И их присоединение важно в том числе с точки зрения безопасности, потому что эти территории, заселённые православными русскими и украинцами, могли быть использованы как плацдарм для нападений Османской империи на Российское государство. И необходимо было активнее осваивать эти земли.

Позже на южном берегу Северского Донца были созданы военно-земледельческие поселения сербов и молдаван. Эта область получила название «Славяносербия». Далее, уже с момента вхождения наших земель в состав Российской империи как части Новороссии, регион становился по-настоящему этнически пёстрым.

Интересно, что до революционных событий 1917 г. представители разных народов проживали на одной территории, между ними складывались прочные экономические и социальные связи. Однако межэтнические браки были все же редкостью. Но в 1920-е гг. ситуация изменилась. Браки между людьми разных национальностей стали обычным явлением. Этому также способствовал высокий уровень урбанизации региона. К тому же естественная миксация населения соотносилась со стратегической линией коммунистической партии — создание единого советского народа. Это привело к формированию в Донецком регионе населения не просто с интернациональными установками, а населения с очень высоким уровнем устойчивой этнической (и религиозной) толерантности, с двойным или полиэтническим самосознанием.

Нужно отметить, что дружба между народами, для жителей нашего региона на протяжении всей истории была залогом выживания. Люди в Донбассе сложно и тяжело зарабатывали свой кусок хлеба. Рабочим (и шахтерам, и металлургам) было не до ссор на этнической почве. Хотя, к сожалению, и наша история знает единицы таких позорных конфликтов, они были, но их очень мало. И это несравнимо с другими территориями межэтнического пограничья. Изначально у нас была хорошая основа, здоровая для развития общества.

Мы — жители Донбасса. И многие считают себя русскими или украинцами, но они чувствуют свои этнические корни. То есть, я — русский, а бабушка — еврейка или гречанка. Или, например, я — украинец, а дедушка — татарин или армянин и так далее. И такие семьи у нас очень распространены в регионе. Причем на бытовом, повседневном уровне русские и украинцы вообще не отличаются ни образом жизни, ни ментальностью, ни языком, ни культурой. Именно детям из русско-украинских семей при проведении переписей населения и в советский период и при Украине тяжелее всего было выбрать одну национальность.

Очень важно, что наше население начисто лишено какой-либо ксенофобии, предвзятости, которая проявляется, к сожалению, в других регионах межэтнического пограничья. И любые перекосы в этом вопросе для нас неприемлемы. Жители нашего края в 2014 году не приняли майдан в Киеве, отторгли и украинский национализм. Донбасс остался верен себе. У нас людей встречают не по этнической принадлежности, а по тому, что ты собой представляешь, что ты строишь, по профессионализму и человеческим качествам. Вот это главное. А какой ты национальности — все национальности достойны уважения. И в любых этносах есть люди и недостойные, к сожалению.

РВ: Оксана Борисовна, а вот во время работы приходилось ли что-то опровергать, что-то доказывать по-новому. Есть же, это не секрет, абсурдные вещи, которые подаются за историческую правду теми, кому выгодно, чтобы так люди думали и так воспринимали историю. Как вы с этим работали?

О.П.: Событиям и процессам прошлого мы давали оценки исходя из принципов историзма, объективности и научности.

Над учебным пособием работали профессиональные историки, имеющие высокий уровень квалификации, признанные специалисты в своих областях исторической науки. Рассматривая и анализируя историю региона, начиная с глубокой древности, и до дня сегодняшнего, мы оставались верными своей профессии. Писали так, как видим эти события. Наши оценки имеют под собой научную базу, строятся на анализе колоссального комплекса источников. Для нас недопустимы перекосы, передергивания исторической правды, которые сегодня умышленно делаются некоторыми нашими коллегами, находящимися по другую сторону баррикад. У нас абсолютно этого нет.

Мы детально рассматриваем историю региона в XX веке. Оценки, прежде всего этого периода, выступают водоразделом между нами и нашими оппонентами. Именно в истории ХХ века сосредоточены основные «болевые точки» нас разделяющие. У донецких историков совершенно отличное от современной официальной украинской историографии отношение к советскому периоду. Мы говорим, что наш народ — победитель в Великой Отечественной войне. А в украинской исторической науке и политике сейчас вообще принято отказываться от самого понятия Великой Отечественной войны, говоря, что была просто Вторая мировая война, а в ее рамках «советско-немецкая». Совершенно по-другому расставляются акценты. Перевираются события, очерняются имена героев-победителей. При этом на государственном уровне чествуют нацистских пособников.

Для нас это не допустимо. Мы — внуки и правнуки победителей. Память о Великой Победе является основой исторической памяти нашего народа. Об этом необходимо говорить, наше наследие достойно того, чтобы о нём знали, уважали подвиг дедов и гордились своей страной.

То, о чём мы писали и что преподаём на историческом факультете, — это соответствует нашему мировоззрению, нашему пониманию исторического процесса.

РВ: Сегодняшнюю историю Донбасса очень сложно переврать. Слишком много свидетелей. А то, что такие попытки есть в отношении прошлого, вот с этим, конечно, сложнее.

О.П.: Да, но у нас, во-первых, имеется комплекс исторических источников, сохранилось достаточно архивных материалов, которые и стали основой для анализа.

Кроме того, современные коммуникации позволяют получить те документы, которые нужны. И это несмотря на то, что барьеры ставят наши коллеги с той стороны. Нет у нас сейчас возможности работать в фондах научных институтов или в архивах Украины, что усложняет дело. Это не хорошо. Но и того материала, который у нас есть, достаточно для объективной оценки прошлого. Вот, к примеру, наши студенты исторического факультета ведут такой проект: они записывают интервью с участниками событий, чтобы сохранить правду. Формируются исторические источники, которые позволят максимально правдиво рассказать о событиях новейшей истории Донбасса.

РВ: Очень здорово! А вы верите в то, что история повторяется?

О.П.: Конечно! Наш регион формировался даже с этнической точки зрения как российско-украинское пограничье, он развивался с развитием российской державности. И ни для кого не секрет, что наш регион всегда тяготел к России. И здесь население никогда бы не восприняло идеологию вражды между русскими и украинцами. Ведь для нас украинцы, русские, белорусы — это восточнославянские народа-братья, которые как единое целое. Понятно, что вся политика, направленная против России, на самом деле — она против Украины направлена. Она против украинского народа и Украины как государства. К чему это привело, мы с вами видим сейчас. Естественно, что в этих условиях мы тяготели всегда и тяготеем сейчас к России.

Когда говорят о том, что мы — «сепаратисты», то, в общем-то, в отношении той политики, которая проводилась в украинском государстве в 2000-х годах и в отношении того государства — да, сепаратисты. Но если говорить о России, то какие мы сепаратисты? Если мы себя видим там, если мы себя чувствуем там? Мы — часть России и в нашем сознании, и всё идёт к тому, что и в политическом плане.

Историю нужно знать, потому что, не зная историю, мы теряем себя. Мы находимся в состоянии непрекращающейся идеологической войны, это, как вы верно сказали, и наш ответ, и наше оружие. Но ещё раз обращаю внимание, что написано пособие на серьёзной научной основе и не является однодневной книжкой на злобу дня.

РВ: Нашим молодым читателям, скорее всего, было бы интересно узнать, а при поступлении в донецкие высшие учебные заведения школьники будут сдавать экзамены при помощи этого пособия?

О.П.: Безусловно. Этот материал уже вошёл в программу преподавания истории в школах нашей Донецкой республики. Все ребята будут его изучать и это будет формировать их чёткую гражданскую позицию. Историю своей Родины нужно знать всем. Мы, граждане Донецкой Народной республики должны понимать, что за всем этим стоит и какая великая история у нашего края.

РВ: Можно ли считать, что таким образом вы выполнили свой гражданский долг, сделав свой вклад в написание этой книги?

О.П.: И профессиональный, и гражданский! Первый глава ДНР Александр Владимирович Захарченко — он явился инициатором и подтолкнул нас к этой грандиозной работе. А в издании этого пособия нам помогал депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вадимович Саблин и «Боевое братство России». За что — низкий поклон и благодарность за поддержку. Я знаю, что Дмитрий Вадимович был другом Александра Захарченко. И в память о своём друге, как патриот России и наш земляк, он родом из Мариуполя, он поддержал нашу просьбу. И теперь мы можем держать в руках эту важную и нужную книгу.

В свою очередь коллектив «Русской Весны» выражает огромную благодарность за труд всем авторам данного пособия. Творческих вам успехов, сил и мира всему Донбассу!

Беседовала Лина Штурм