Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.

По словам главы государства, Киев находится на перепутье и может выбрать одну из двух дорог.

«Первая — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов», — заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в фейсбуке офиса президента.

Он пояснил, что это необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса.

«Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — заключил украинский лидер.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство активно ведет переговоры с валютным фондом о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусом. Позже Зеленский заявил, что Киеву удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы финансовой поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов. Условиями для финансовой помощи были два закона, касающиеся банковской системы и рынка земли. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. Многие политики выступают резко против земельной реформы, так как опасаются голода в стране.

Пандемия COVID-19, первые случаи которого выявили в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила уже 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч пациентов умерли.

Всего на Украине коронавирусом заразились 418 человек, девять из них скончались, пять пациентов выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.