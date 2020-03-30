Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло до 965 человек

НЬЮ-ЙОРК, 29 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 728 до 965, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Штат Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США.

«Число жертв выросло с 728 до 965», — сказал Куомо.

По его словам, всего в штате выявлено 59 513 заболевших. Губернатор указал, что число жертв будет продолжать расти.

Как указал Куомо, 8 503 человека в данный момент госпитализированы, 2 037 пациентов находятся в реанимации, выписаны 3 572 пациента (из них 846 за прошедшие сутки).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.