Депутат АКЗС три алтайских думца летели одном самолете заболевшей коронавирусом жительницей края

Заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Алтайского края прилетела в Барнаул рейсом из Москвы утром 20 марта. Об этом сообщается в сводке Краевой клинической больницы, распространяющейся в Сети, ее подлинность подтвердили в краевом управлении печати и массовых коммуникаций. Как стало известно ИА «Банкфакс», тем же рейсом, который обозначен в документе, в Барнаул прилетели несколько депутатов Госдумы, известные в крае бизнесмены и депутат Алтайского Заксобрания. Некоторые из них уже подтвердили, что действительно были в этом самолете.

Как сообщается в сводке, заболевшая женщина вылетела из Москвы вечером 19 марта и ранним утром 20 марта прилетела в Барнаул в салоне эконом-класса. Поскольку рейс не был международным, никакой проверки не последовало. Уже в день прилета у пассажирки проявились признаки ОРВИ, она вызвала врача. После этого пациентка соблюдала режим самоизоляции и даже не пускала медработников в квартиру, общаясь с ними по телефону. На 10-й день, как и предписано по регламенту, у нее взяли анализы, давшие положительный результат на коронавирусную инфекцию. 29 марта заражение было подтверждено в новосибирском центре «Вектор». У ее супруга первично также подтвержден диагноз, при этом после прилета жены он ходил на работу.

ИА «Банкфакс» удалось связаться с одним из пассажиров того же рейса. Он рассказал, что на этом самолете летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, бизнесмены Павел Тулин, Александр Смирнов.

Мария Прусакова подтвердила ИА «Банкфакс», что летела в Барнаул на этом самолете. Она самостоятельно сдала экспресс-анализ, результат должен стать известен в течение дня 30 марта. «Прошло уже 10 дней, и у меня, у моих детей нет симптомов. Я не была за границей, не было никаких предпосылок чтобы проверяться. Но я сидела неподалеку от этой женщины. Она указала 26 своих контактов в самолете, меня среди них нет», — объяснила собеседница.

Она отметила, что 26 марта, уже после ее прилета, состоялась сессия Алтайского Заксобрания, на которой, по ее словам, в том числе присутствовали депутаты, вернувшиеся из-за границы, в отношении которых также нет уверенности об отсутствии вируса. «На сессии были депутаты АКЗС, которые вернулись и не устроили себе самоизоляцию. А кроме нас там были министры краевого правительства. Я считаю, что нужно проверить всех депутатов Заксобрания на коронавирусную инфекцию. Это было массовое мероприятие, на которое съехались народные избранники со всего края, а потом вернулись в свои районы», — рассказала Мария Прусакова.

Валерий Елыкомов также рассказал ИА «Банкфакс», что был на этом рейсе. «Анализы мы сдадим здесь, в Москве, но поскольку прошло уже более 10 дней, и никаких проявлений у меня нет… В Госдуме мы всегда на входе проходим термометрию. Пожилые депутаты давно на дистанционной работе. И есть четкие договоренности, что если кто-то себя плохо чувствует, то ходить на заседания не надо. Пока со мной не связывались представители Роспотребнадзора, медики, чтобы предложить сдать анализ», — сообщил алтайский думец.

Павел Тулин и Александр Смирнов подтвердили ИА «Банкфакс», что тоже были на этом рейсе. Пока с ними также никто не связывался и не предлагал сдать анализ. Связаться с Иваном Лоором и Иваном Белековым не удалось. Последние двое, как и Валерий Елыкомов, по имеющимся данным, летели бизнес-классом.

Напомним, что заболевшая женщина прибыла из Доминиканской республики в Москву, затем полетела домой – в Барнаул. Она находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10 день с момента приезда в Россию у нее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Результат подтвержден в установленном порядке в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Заболевшая госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы № 5 Барнаула. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, клинических симптомов заболевания у нее нет. Службы и ведомства Алтайского края организовали и проводят комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий: установлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, он изолирован, его анализы в настоящее время исследуются также в лаборатории «Вектор».

Вся оперативная информация о первом случае и развитии ситуации, на контроле Губернатора края Виктора Томенко, он сообщил, что вся информация и в дальнейшем будет незамедлительно доводиться до жителей края.