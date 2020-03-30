В Детройте из-за коронавируса отменили Международный автосалон

Международный автосалон в Детройте (NAIAS) перенесен на следующий год в связи с мерами по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает газета Detroit Free Press со ссылкой на организаторов мероприятия.

Автошоу предварительно пройдет в июне 2021 года. Кроме действующих на территории США карантинных мер, перенос связан еще и с тем, что федеральное правительство перепрофилировало выставочный центр TCF, в котором проходит автосалон, в полевой госпиталь под прием пациентов с COVID-19.

«Здоровье и благополучие граждан Детройта и Мичигана имеют первостепенное значение. Центр TCF является идеальным местом для выполнения этой важной функции», — приводит издание слова исполнительного директора NAIAS Рода Альбертса.

Автосалон в Детройте в 2021 году будет включать все мероприятия, запланированные на этот год.

Североамериканский международный автосалон проводится в Детройте с 1899 года. Обычно выставка автомобилей проводится в середине января. Ожидалось, что его посетят не менее 800 тыс. человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусной инфекцией в США на 29 марта превысило 124 тыс. человек. 2185 человек умерли от вызванных заболеванием осложнений, еще 1095 пациентов выздоровели.