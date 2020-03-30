Домашний шопинг с корзиной на верёвке возрождается в Турции

«Раньше мы получали примерно 10 заказов в день, а сейчас это число достигло 50», — цитирует AFP слова бакалейщика Зафера Гюндогду из стамбульского района Ферикой.

Напомним, что Министерство внутренних дел Турции 21 марта ввело частичный комендантский час для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для лиц с хроническими заболеваниями, стремясь уменьшить подверженность этой пандемии.

Турецкие власти приняли меры по оказанию помощи пожилому населению после решения о введении комендантского часа, создав подразделения при муниципалитетах, которые предоставляют курьерские услуги для покупки продуктов питания. Между тем небольшие продуктовые магазины в соседних районах также приспособились к этой ситуации и возродили старую торговую традицию.

«Всё, что им нужно, мы предоставляем в распоряжение наших пожилых клиентов, либо наполняя корзины, либо доставляя их к дверям с 7 утра до 10 вечера», — сказал Гюндогду.