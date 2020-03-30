Перечислены виды деятельности с наибольшим числом созданных рабочих мест

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Названы отрасли, в которых в 2019 году было создано наибольшее количество рабочих мест. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Так, лидером по данному показателю является сфера торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов. Там появилось 300,9 тысячи рабочих мест.

Кроме того, в отрасли обрабатывающих производств было создано 232,2 тысячи рабочих мест.

Тройку замыкает сфера строительства (173,2 тыс.).

Затем идут сферы образования (146,4 тыс.) и госуправления, а также обеспечения военной безопасности и соцобеспечения (139,7 тыс.).

Как отмечается, всего в 2019 году в России создали 1,98 млн рабочих мест.

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