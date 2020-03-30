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Evan Vucci/AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/4f937a13102a6a5400131721d45a66fc.jpg" alt="Трамп заявил, что США помогают Италии в борьбе с коронавирусом" />

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти предоставляют Италии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, они передают Италии «многое из того, что не нужно» США.

Как отметил американский лидер, еще Белый дом помогает этой стране деньгами.

«Мы очень помогаем Италии», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что США также проводят работу с Испанией, страдающей от эпидемии COVID-19 .

«Мы работаем со всеми», — заключил Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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