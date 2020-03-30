Губернатор Подмосковья дал разъяснения о компенсации безработным из-за коронавируса

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Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дополнительные компенсации в 15 000 рублей, включая выплаты по безработице, будут выплачены тем, кто сейчас потерял работу в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своем
Instagram.
По его словам, денежные средства получат те, кто в этом году работал не менее 60 дней.
«Неважно с записью в трудовой или по договору, если только вас не уволили за дисциплинарный проступок», — написал Воробьев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Так, в столице был введен ряд мер по ограничению передвижения по городу. Аналогичные меры были приняты в Московской области.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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