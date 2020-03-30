Лікарі у Нововолинську просять не приходити на прийом із симптомами ГРВІ та при підозрі в себе COVID-19

Двері в амбулаторії Нововолинського центру ПМСД зачинені. Пацієнтам необхідно телефонувати в дзвінок, після чого вийде реєстратор, якому необхідно повідомити мету візиту. Однак, мешканців міста просять не приходити в лікарню з симптомами ГРВІ, якщо ви є в групі ризику захворіти на COVID-19.

Про це пише БУГ.

При підозрі в себе коронавірусу, за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції, якщо ви повернулися з-за кордону або контактували з ймовірними хворими на COVID-19, телефонуйте сімейному лікарю або на гарячу лінію Нововолинського ЦПМД +380932579215.

Якщо відчуваєте гарячку, ускладнене дихання – викликайте “швидку”. Пам’ятайте, важливо повідомити медикам екстренної медичної допомоги про ваші контакти з особами, які могли захворіти на коронавірус чи мають встановлену підозру, або ви повернулися з-за кордону.

До відома пацієнтів на сторінці медзакладу в фейсбук надали мобільні телефони лікарів, для консультації з приводу підозри на коронавірусну інфекцію.

Сімейні лікарі:

Григор’єва Наталія Степанівна: 096-811-20-85

Ковальчук Галина Силівна: 097-136-12-12

Козюмич Мар’яна Володимирівна: 050-196-56-67

Корзонюк Людмила Василівна: 098-946-32-85

Корнейчук Валентина Андріївна: 096-576-25-90

Кравчук Надія Вікторівна: 097-606-47-85

Панасюк Інна Віталіївна: 067-132-72-90

Потапчук Ніна Іванівна: 097-968-36-01

Радійчук Людмила Миколаївна: 097-57-228-91

Савонік Неля Василівна: 098-518-37-64

Сєргєєва Тамара Іванівна: 096-352-28-65

Тиханська Тетяна Ярославівна: 096-400-48-26

Юрійчук Тамара Петрівна: 096-255-99-25

Яворська Тетяна Михайлівна: 050-134-06-49

Педіатри:

Бакіко Надія Миколаївна: 067-903-20-15

Борис Андрій Васильович: 067-708-59-25

Варга Олена Магомедівна: 096-887-01-55

Кальчук Алла Олександрівна: 097-545-66-72

Корець Світлана Олегівна: 067-491-93-49

М’якота Ірина Василівна: 050-546-78-24

Малесик Галина Іванівна: 096-388-78-88

Найдич Наталія Олександрівна: 067-104-03-47

Шевчук Тетяна Омелянівна: 097-387-44-28

Нагадуємо, можна також звертатись на номер гарячої лінії: 093-257-92-15

“У когось може скластися думка, що сімейний лікар, консультуючи пацієнтів в телефонному режимі, полегшує собі роботу. Але це зовсім не так. Даний захід застосовується для того, щоб:

– убезпезпечити, в першу чергу пацієнтів від інфікування після попереднього виклику;

– захистити сімейного лікаря від ризику інфекції;

– легше проводити постійний моніторинг перебігу захворювання;

– можливість більшого охоплення своїми консультаціями хворих;

– кращий захист найбільш вразливого контингенту хворих ( старші люди);

– в разі необхідності сімейний лікар може прийняти рішення про подальшу госпіталізацію.

Недоліки:

– в неповній мірі дає можливість оцінити фізичний та психологічний стан людини;

– неможливість проведення об’єктивного огляду та відсутність живого спілкування.

Тому на сьогоднішній день застосовується такий спосіб спостереження за хворими на ГРВІ , коронавірус та ін”, – повідомляють в центрі ПМСД.